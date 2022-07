(REȚETA ZILEI) Omleta savuroasă! Rețetă simplă de ceva bun și rapid de făcut Ingrediente: Oua Legume (dupa preferința, ca de exemplu: ceapa, ardei, roșie etc.) Carne (daca vrei, poți folosi carnaciori, bacon, șunca sau ce iți place ție) Branza sau cașcaval (daca vrei) Mod de preparare In cazul in care te-ai saturat de banala omleta și vrei sa incerci ceva cu adevarat gustos și cu aspect inedit, atunci incearca rețeta de omleta asiatica! Bate ouale și toaca bine ingredientele alese. Amesteca totul și pune un strat subțire in tigaia incinsa, ca și cand ai face clatite. Cand s-a facut pe o parte, cu o spatula incearca sa rulezi omleta intr-o parte a tigaii. Apoi mai toarna… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

