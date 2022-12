In cazul in care nu mai doriți sa mancați fasole, fie ciorba, fie iahnie, de Ziua Naționala, puteți pastra gustul autentic romanesc și cu o ciorba de ciolan afumat și cartofi. Dreasa cu smantana și galbenuș de ou. Rețeta este o adaptare a ciorbei cu afumatura și tarhon care se face in zona Ardealului. O mancare care cere cateva ore pentru a fi gata, dar gustul final este cel pe care il simțeam in cele mai bune ciorbe facute de parinți sau bunici oriunde in Romania, nu doar in Transilvania. Ingrediente: Un ciolan afumat, cu os sau fara (circa 1 kg); Un kilogram de cartofi (sau mai puțin); Trei…