Stiri pe aceeasi tema

- Cornulețele pot fi alegerea ideala atunci cand vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu un desert simplu și rapid de preparat. Ai nevoie de doar cateva ingrediente și sunt delicioase cu orice fel de umplutura.

- Daca nu ai idee ce sa mai gatești pentru a-i surprinde pe cei dragi, noi iți propunem sa incerci sa prepari aceasta rețeta de minciunele din aluat pe baza de chefir. Vezi in randurile de mai jos de ce ingrediente ai nevoie și care este modul de preparare.

- Daca vrei sa-ți surprinzi musafirii sau familia cu un preparat delicios, noi ți-am pregatit rețeta de cornuri pufoase umplute cu gem de prune. Este un desert extrem de gustos și se realizeaza in doar cațiva pași simpli. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie!

- Cum faci cele mai bune clatite pufoase de casa. Aceasta rețeta ușoara iți vine in ajutor. Ai nevoie doar de cateva ingrediente simple pe care probabil le ai in bucatarie chiar acum. Pune unt in aluatul de clatite. Așa vor ieși pufoase și delicioase! E secretul gospodinelor de la țara. Pune unt in aluatul…

- Luna octombrie este una dintre cele mai importante luni pentru a pune muraturile de varza in butoi. Temperatura este una ideala, gospodinele avand posibilitatea sa-și pregateasca legumele pentru urmatoarele luni, fara a avea probleme cu fermentarea excesiva. Totuși, precum in toate activitațile de acest…

- Daca vrei sa prepari clatite pufoase, care se mențin fragede pana a doua zi, tot ce trebuie sa faci este sa urmezi rețeta potrivita. Sa gatești acest desert pentru micul-dejun sau pur și simplu sub forma de gustare nu reprezinta o provocare dificila. Playtech Știri iți explica cum trebuie sa procedezi.…

- In momentul in care vrem sa facem un desert care sa aiba gustul copilariei optam pentru preprarea gogoșilor. Foarte multe gospodine se intreaba cum pot obține gogoși pufoase și rumene. Iata ce trebuie sa faci! Cum poți obține gogoși rumene și pufoase? Gogoșile se numara printre cele mai indragite preparate…

- Cand vine vorba de acele placinte, gogoși sau chfle, fiecare gospodina s-a obișnuit sa foloseasca drojdia pentr a crește aluatul, dar Playtech Chef spune ca ”nu mai pune drojdie in placinte, gogoși sau chifle!”, iar recomandarea sa este ingredientul care le face la fel de pufoase și gustoase.