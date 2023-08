ISU Bihor: Doua tragedii produse in apele din judetul Bihor, in mai putin de 24 de ore

Nr. 240 Oradea, 21.08.2023 BULETIN INFORMATIV Doua tragedii produse in apele din judetul Bihor, in mai putin de 24 de ore In mai putin de 24 de ore, doua persoane s au inecat in apele din judetul Bihor, prima tragedie producandu… [citeste mai departe]