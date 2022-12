Stiri pe aceeasi tema

- Brioșele picante se prepara ușor, ingredientele se gasesc in orice supermarket. In 30-45 de minute sunt gata de pus pe masa.Brioșele picante sunt un excelent aperitiv și pot fi servite dimineața sau ca gustare la serviciu sau in calatorii, drumeții. Brioșe picante. Ingrediente 200 g faina150 g branza…

- Suntem in Postul Craciunului și tot mai mulți creștini aleg sa consume preparare de post. Va prezentam o rețeta pentru ardei umpluți cu legume, linte, naut și cușcuș. Rezultatul va fi un adevarat deliciu pentru toata lumea.

- Cum prepari untul de arahide acasa. Rețeta este foarte simpla. Untul de arahide e delicios și poate fi consumat și dimineața, atunci cand ne dorim o masa rapida, sanatoasa, dar și sațioasa. Daca nu mai vrei sa cumperi unt de arahide din comerț insa, il poți prepara foarte simplu acasa, cu doar cateva…

- Daca ești in pana de idei, noi iți venim in ajutor cu un preparat extrem de delicios și foarte simplu de facut. Parjoalele marinate de pui sunt o alegere excelenta daca nu ai prea mult timp la dispoziție de petrecut in bucatarie, dar in același timp vrei sa iți rasfeți membrii familiei cu o mancare…

- Patrunjelul este foarte des folosit in bucatarie pentru prepararea diverselor mancaruri, așadar va fi foarte ușor sa preparam un ceai de patrunjel.In primul rand, trebuie sa cunoaștem beneficiile pe care le aduce patrunjelul atunci cand preparam ceai de patrunjel. Așadar, unul dintre beneficiile aduse…

- Anna Lesko le-a aratat fanilor ei o noua rețeta proprie delicioasa. Vedeta a demostrat ca o dulceața perfecta de pere cu nuci se prepara foarte simplu. Pe canalul ei de YouTube a aratat pas cu pas ce trebuie sa faci pentru a avea in camara un astfel de prepart plin de aroma.

- Cine nu isi aminteste cu drag de Nuga, unul dintre dulciurile copilariei cu gustul ei bun si dulce? Varianta noastra este usor de preparat, cu ingrediente putine si bune.Ingrediente Nuga de casa:3 albusuri (110g)200 g zahar200 g miere2 linguri de zeama de lamaie1 plic de zahar vanilat1 lingurita esenta…

- Chiar nu imi doresc sa o depașesc pe Jamila (greu), nici sa o amarasc pe Prajiturela (imposibil). Dar rețeta pe care doresc sa v-o prezint azi are cateva calitați pe care niciun chef nu le poate egala.