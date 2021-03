Fasolea este la mare cautare in perioada postului. Unul dintre cele mai gustoase preparate care are la baza acest aliment este iahnia de fasole. Toți am mancat macar o data in viața iahnie de fasole, dar nu toți am gatit un astfel de preparat. Daca vrei sa-ți surprinzi familia cu un preparat de post delicios, rețeta urmatoare este exact ce-ți trebuie.