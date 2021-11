Rețetă de gulaș de porc. Ce ingrediente sunt necesare și cum se prepară Gulașul de porc unguresc este un adevarat deliciu culinar atunci cand știi sa il prepari. Iata rețeta de gulaș de porc,dar și ce ingrediente sunt necesare și cum o poți prepara cat mai simpli. In primul rand asigura-te ca ai toate ingredientele necesare pentru a prepara rețeta de gulaș de porc, scrie bucataras.ro . Este vorba despre: Rețeta de gulaș de porc. Ce ingrediente sunt necesare și cum se prepara 1.5 kg carne porc 1 kg cartofi 4 cepe rosii 4 catei usturoi 4 linguri pasta 2 morcovi 2 linguri pasta rosii 2 foi dafin 1 ardei rosu 1 felie telina 1 lingurita paprika rosie dulce 1 lingurita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

