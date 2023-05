Stiri pe aceeasi tema

- Ești in cautarea unei rețete speciale cu care sa iți surprinzi apropiații? Te-ai plictisit și tu de preparatele vechi și nu mai știi ce sa gatești? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru galuște cu cireșe. Cum se prepara acest desert?

- De fiecare data cand avem pofta de ceva dulce, cu siguranța vrem sa pregatim ceva rapid, care sa nu necesite coacere. Astazi, iți punem la dispoziție o rețeta de cheesecake cu fructe de padure, mai exact cu afine. Se face repede și este potrivit pentru orice ocazie.

- Rețeta tradiționala de colțunași moldovenești. Li se mai spune și chiroște cu branza. Daca nu ai gustat niciodata din ei, trebuie neaparat sa-i incerci. Playtech Știri iți explica cum poți sa-i prepari chiar in bucataria ta. Nu este deloc dificil. Afla in randurile de mai jos care este secretul celor…

- Daca te numeri printre cei care țin Postul Paștelui și ești in pana de idei in materie de gustari, rețeta de vinete pane poate fi alegerea ideala. Nu ai nevoie de prea multe ingrediente și nici nu petreci prea mult timp in bucatarie.

- Se apropie Paștele. Cei mai mulți creștini se afla și acum in postul de dinaintea acestei sarbatori importante. Cum cele mai mult dintre preparate au fost gatite inca din primele zile ale inceputului de post, iata ca acum, va propunem un desert specific acestei perioade in care cei mai mulți credincioși…

- Rețeta clatitelor pe care Regina Elisabeta le adora Pe parcursul vieții sale, Regina Elisabeta a fost o impatimita a dulciurilor. Unul dintre deserturile sale preferate era reprezentat de clatitele scoțiene. Regretata Regina avea o rețeta speciala pentru aceste clatite. Aceeași rețeta care l-a cucerit…

- Din ce se face blatul clasic de pizza. Rețeta bucatarilor italieni. Daca blatul de pizza nu ne atrage atenție, atunci sunt șanse mari ca nici compoziția preparatului sa nu ne incante prea mult. Rețeta pentru blatul clasic de pizza esta una simpla, insa are la baza cateva reguli simple, astfel incat…

- Weekend-ul se apropie cu pași repezi, iar daca ai aflat ca ai musafiri și nu ai idee ce desert sa pregatești, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta de cornulețe fragede cu vișine și nuci. Nu ai nevoie de foarte multe ingrediente, iar modul de preparare este unul simplu.…