Stiri pe aceeasi tema

- Cantitatile: 125 gr faina, sare, 2 oua, 50 gr zahar, 1 pahar cu lapte fiert si rece, 400 gr ciresi curatate, zahar praf vaniliat.Se framanta repede aluatul din faina, oua, sare, zahar si laptele adaugat treptat, se intind 2 foi, una se pune pe un fund de porcelan, se baga cateva minute la cuptor sa…

- Vrei sa pregatești ceva dulce, dar nu vrei sa iți pierzi prea mult timp prin bucatarie? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura cu cireșe și budinca de vanilie. Iata de ce ingrediente avem nevoie pentru acest desert, dar și care este modul de preparare.

- ADVERTORIAL. Aceste sfaturi utile transforma mesele așa-zise la Crock Pot in mancaruri principale magnifice pe care veți dori sa le faceți din nou și din nou. Frumusețea utilizarii unui slow cooker sau a unui Crock Pot este ca este al naibii de simplu. Pregatiți ingredientele, adaugați-le in slow cooker…

- Cum maine este 1 Mai, iar micii și berea sunt la putere, ne-am gandit ca nu strica sa aveți la indemana o rețeta tradiționala de mititei pufoși gustoși, motiv pentru care am apelat la cateva din secretele Ginei Bradea, una dintre cele mai cunoscute bloggerițe culinare de la noi. Chiar daca pentru mulți…

- Medicul alergolog Nadejda Loghina a menționat ca alergiile se manifesta sub forma de dermatita, urticarie, manifestari ale pielii și, in unele cazuri, pot trece in astm bronșic și patologii mai periculoase, cum ar fi șocul anafilactic și toxiinfecțiile alimentare. Potrivit expertului, pentru a preveni…

- O excursie este cel mai special și eficient mod prin care creezi amintiri memorabile cu o clasa de copii. Prin ele le oferi itinerarii deosebite, le hranești curiozitatea și ii ajuți sa se apropie mai bine. O excursie nu este doar un bun prilej de distracție și odihna, ci și o modalitate de a transforma…

- Daca iți dorești ceva dulce și ușor de preparat, rețeta de prajitura trandafir cu cireșe este un desert de-a dreptul gustos. O vei putea servi impreuna cu familia și prietenii și cu siguranța nu te vei mai satura de ea. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a o prepara!

- E extrem de simplu sa gatești un piure de cartofi. Pașii sunt rapizi, iar preparatul este gata intr-un timp record, insa parca nu iți iese mereu așa cum te-ai gandit. Dai vina pe cartofi, pe oala sau poate pe orice altceva, insa te-ai gandit ca exista anumite secrete pentru a-ți ieși perfect?