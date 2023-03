Stiri pe aceeasi tema

- In urma invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina la 24 februarie 2022, Rusia a fost lovita de sancțiuni economice dure menite sa o izoleze de sistemul financiar global. In raportul sau publicat marți, 31 ianuarie 2023, Fondul Monetar Internațional (FMI) a anunțat ca economia Rusiei va fi mai performanta…

- Utilizatorii se pot abona la serviciu pentru un pret anual de 84 de dolari, in loc de un pret lunar de 8 dolari pe web si 11 dolari pe dispozitivele Apple. Reducerea va fi disponibila in tari precum Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Japonia, Noua Zeelanda si Australia, a spus Twitter. De la preluarea…

- Persoanele care calatoresc din China in Spania vor trebui sa faca testul COVID-19 negativ sau sa dovedeasca faptul ca au fost complet vaccinate impotriva acestei boli, a declarat vineri cel mai inalt oficial spaniol din domeniul sanatații, relateaza Reuters . La inceputul acestei luni, China a inceput…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) are nevoie de mai multe informatii in vederea evaluarii celei mai recente cresteri a numarului de cazuri de infectare in China, a declarat directorul general al agentiei ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite vineri agentia Reuters, preluata de Agerpres. „Pentru…

- Statele Unite iau in considerare sa impuna restrictii de intrare pe teritoriul lor calatorilor venind China, unde autoritatile si-au relaxat brusc masurile de combatere a COVID-19, au indicat marti responsabili americani, scrie AFP. Statele Unite ”urmaresc datele stiintifice si recomandarile expertilor…

- Preocuparile tot mai mari cu privire la problemele tehnice și proliferarea conținutului ofensator dupa preluarea de catre Elon Musk, arata o prognoza, potrivit The Guardian . Se estimeaza ca numarul de utilizatori lunari la nivel global va scadea cu aproape 4% anul viitor și cu 5% in 2024, peste 32…

- Regatul Unit va lucra impreuna cu Italia si Japonia pentru a dezvolta avioane de vanatoare de generatie urmatoare, a anuntat premierul britanic Rishi Sunak, informeaza vineri DPA si Kyodo, citate de Agerpres.

- Lipsa multor medicamente in toata Uniunea Europeana este un fenomen care iata se extinde in Canada și SUA și care se amplifica in ultimele saptamani. Fenomenul nu este cu totul nou, dar intr-adevar el se agraveaza odata cu crizele succesive legate de pandemia Covid-19 și razboiul din Ucraina. ”Potrivit…