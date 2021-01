Constanta: Incepe faza a II-a a procesului de vaccinare

De maine: vaccinarea etapa II.Maine incepe in judetul Constanta faza a II a a procesului de vaccinare.Pentru inceput faza va debuta in centrele rezidentiale.Primul centru la care va ajunge echipa mobila de vaccinare este cel situat in Strada Unirii nr 104.Pentru a respecta regulile de distantare… [citeste mai departe]