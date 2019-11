Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 6 noiembrie 2019, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași au efectuat un numar de 36 de percheziții domiciliare…

- Incepand de marți 3 septembrie, ora 13.00, și pana miercuri 4 septembrie, ora 10.00, 16 județe, printre care se numara și Bistrița-Nasaud, se vor afla sub atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica. Avertizarea este valabila pentru judetele Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov,…

- Venitul net anual disponibil pe cap de locuitor in Romania a crescut cu 18% in 2018, ajungand la 5.083 euro, de la 4.556 euro in 2017 și 4.181 euro in 2016, arata datele studiului anual privind puterea de cumparare in Europa, realizat de GfK și citat de incont.ro Potrivit analizei citate, județele Botoșani,…

- La 72 de ore de cand premierul Romaniei, Viorica Dancila i-a sfidat pe ieseni, alegand sa se deplaseze cu un elicopter privat la intalnirile politice pe care le-a avut in judetele Suceava, Botosani si Iasi pentru a ocoli traficul infernal de pe E583, rutina ambuteiajelor si a soferilor exasperati a…

- Sambata, 24 august 2019 in Gradina Palas incepand cu orele 20.00, Ansamblul cameral de muzica veche Anton Pann va oferi publicului ieșean un recital de muzica veche romaneasca. Muzica Ansamblului cameral de muzica veche Anton Pann readuce in atenția unei audiențe tot mai numeroase, prin caldura interpretarii…