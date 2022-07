Rețeaua de gaz pentru Valea Cenchii e pe drumul cel bun CARANSEBEȘ – Constructorul e in grafic, spun reprezentanții municipalitații, mulțumiți de ritmul in care se lucreaza! In doua luni, de cand s-a emis ordinul de incepere a lucrarilor, s-a avansat destul de mult, ba chiar mai mult decat era prevazut pentru execuția rețelelor de distribuție gaze naturale/instalațiilor de racordare și a branșamentelor de gaz pe strazile Valea Cenchii, Corcana și Calea Timișoarei (5,5 km), dar și pentru extinderea conductei de gaze naturale de pe strada 1 Decembrie 1918. „La rețeaua de gaz, lucrarile sunt chiar mai avansate decat era in grafic. Constructorul spune… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

