Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au scazut in luna martie pentru a noua luna consecutiv, insa Romania se numara printre putinele piete care au inregistrat cresteri ale inmatricularilor comparativ cu luna martie a anului trecut, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni…

- BCR a inregistrat un profit net de 1,409 miliarde de lei (286,5 milioane de euro) in 2021, in crestere cu 73%, fata de 814,1 milioane de lei (168,3 milioane de euro) in 2020. Rezultatul operational s-a imbunatatit cu 12,9%, pana la 2,120 miliarde de lei (430,8 milioane de euro) in 2021, de la 1,877…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 1,409 miliarde de lei (286,5 milioane de euro) in 2021, in crestere cu 73%, fata de 814,1 milioane de lei (168,3 milioane de euro) in 2020, atat datorita performantei operationale imbunatatite in principal pe fondul unui volum de business mai mare, cat si a alocarii…

- ”Grupul Garanti BBVA Romania, care reuneste banca Garanti BBVA, Garanti BBVA Credite de Consum si Garanti BBVA Leasing, a inregistrat un profit net consolidat de 166,1 milioane de lei in 2021, in crestere cu 55% fata de rezultatul din 2020. Grupul Garanti BBVA a inregistrat anul trecut venituri nete…

- Grupul Garanti BBVA Romania, care reuneste banca Garanti BBVA, Garanti BBVA Credite de Consum si Garanti BBVA Leasing, a inregistrat un profit net consolidat de 166,1 milioane de lei in 2021, in crestere cu 55% fata de rezultatul din 2020, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Compania romaneasca Rose Home a inregistrat anul trecut venituri de 4,8 milioane lei, in crestere cu 118% fata de 2020, profitul sau situandu-se la aproape 900.000 de lei, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Valoarea totala a tranzactiilor online cu cardul procesate a crescut cu 55- in 2021 fata de anul precedent, in timp ce numarul de tranzactii a inregistrat o crestere de 40-, arata Netopia Payments, cel mai utilizat procesator de plati electronice din Romania. Potrivit acestuia, in 2021, valoarea medie…

- “Rottaprint, tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive si ambalaje flexibile in Romania, a incheiat anul 2021 cu o cifra de afaceri de 26,2 milioane de euro, in crestere cu 5% fata de anul precedent. Pe parcursul anului trecut, tipografia Rottaprint a derulat investitii de circa 1,5…