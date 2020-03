Rețea de traficanți de imigranți vietnamezi, aduși în Europa prin România, destructurată în Germania Poliția din Germania a destructurat, marți, o rețea de traficanți care aducea ilegal imigranți vietnamezi în Europa, prin România, relateaza Mediafax. Șase persoane au fost arestate în Berlin, anunța Europol într-un comunicat de presa.



În urma unei ample anchete începuta în 2018 de Poliția Federala Germana (Bundespolizei), cu sprijinul Europol, rețeaua care a facilitat intrarea în Germania a aproape 160 de imigranți de origine vietnameza a fost destructurata marți.



Traficanții sunt acuzați ca, în schimbul unor sume cuprinse între…

Sursa articol: hotnews.ro

