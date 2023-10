Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții in Cluj, Timișoara și Mehedinți la traficanții de droguri. Un barbat a fost prins in flagrant in timp ce transporta cocaina pentru a o distribui pe strada. Mai multe persoane au fost reținute.

- Ancheta a polițiștilor de la crima organizata din Timișoara in cazul unei rețele specializate pe traficul de droguri. Oamenii legii au descins in 9 locații din Timiș, Cluj și Mehedinți de unde au ridicat peste un kilogram de cocaina, peste un kilogram de 3CMC, dar și canabis, ecstasy și LSD. Unul dintre…

- Politistii si procurorii au facut perchezitii in judetele Timis, Mehedinti si Cluj, intr-un dosar de trafic de droguri. Un barbat a fost prins in flagrant in timp ce transporta cocaina, iar la perchezitii s-au gasit cocaina, cristal, dar si alte droguri.„La data de 11 octombrie a.c., politistii Brigazii…

- La data de 11 octombrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat 9 percheziții (5 in județul Timiș, 3 in județul Cluj și 1 in Mehedinți) pentru destructurarea unei grupari infracționale…

- La data de 11 octombrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat 9 percheziții (5 in județul Timiș, 3 in județul Cluj și 1 in Mehedinți) pentru destructurarea unei grupari infracționale…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), chestorul Tiberiu-Iulian Ivancea, a declarat, marti, ca, drogul Cristal este cel mai raspandit in randul tinerilor din judetul Sibiu, unul dintre motive fiind ca este si cel mai ieftin, o doza costand numai cateva zeci de lei. „Preponderent in judetul…

- DIICOT a efectuat percheziții domiciliare la familiile unor traficanți de droguri care se afla in arest preventiv. Polițiștii au gasit, in total, peste 60.600 de euro care ar putea avea legatura cu activitatea ilegala.

- O grupare infracționala organizata, care facilita trecerea frauduloasa a frontierei Romaniei catre Ungaria pentru cetațeni marocani solicitanți de azil, a fost destramata in Oradea. Potrivit anchetatorilor, grupul era coordonat de un barbat de 39 de ani, din Maroc, care locuiește in Romania. Polițiștii…