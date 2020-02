Retailerul german Metro a obținut un miliard de euro din vânzarea lanţului de hipermarketuri Real Retailerul german Metro a obținut un miliard de euro din vanzarea lantului de hipermarketuri Real Retailerul german Metro AG a ajuns marti la un acord privind vanzarea lantului sau de hipermarketuri Real, valoarea tranzactiei fiind de un miliard de euro (1,09 miliarde de dolari), transmite Reuters. În decembrie, Metro anunţase că a intrat în negocieri exclusive cu un consorţiu alcătuit din investitorul imobiliar X+Bricks şi SCP Group, care şi-a exprimat interesul pentru achiziţionarea reţelei de magazine ce se confruntă cu probleme financiare.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

