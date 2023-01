Retailerii estimează creșteri ale vânzărilor în 2023, dar se pregătesc de recesiune In 2023, retailerii se așteapta la o creștere de 10% a vanzarilor de produse sau servicii fața de anul trecut, in condițiile in care inteligența artificiala și alte tehnologii nou aparute vor fi folosite mai intens in atragerea clienților și promovarea brandurilor, arata o analiza realizata de White Image, cea mai mare agenție de email marketing din Romania. Totodata, compania subliniaza ca retailerii se pregatesc de o eventuala criza economica, apeland astfel la metode eficiente de promovare. “2023 este anul in care focusul pe colectarea zero-party data devine prioritar in contextul anunțului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

