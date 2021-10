Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila este sigur ca moțiunea de cenzura va trece și ca PNL sau președintele Klaus Iohannis ar trebui sa aiba ințelepciunea sa nu-l mai propuna pentru același post. „Așteptam sa vina si Superman in Parlament, sper ca vor deschide un geam mare sa poata intra direct,…

- JUMBO va construi un magazin de 14.000 mp la Sibiu, intr-o zona aflata in proximitatea autostrazii A1. Cand se va deschide Retailerul grec de jucarii și decorațiuni Jumbo va construi un magazin la Sibiu. Hipermarketul va fi amplasat intr-o zona din apropierea autostrazii A1 Sebeș – Sibiu. Compania care…

- Cand vine vorba despre economisirea banilor, suntem toți plini de bune intenții. Ne spunem ca, daca am caștiga mai mulți bani sau daca momentul ar fi cel potrivit, am putea, in cele din urma, sa punem ceva deoparte. De fapt, nu este niciodata prea devreme pentru a incepe sa economisești. Gestionarea…

- ARAD. Expoziția internaționala GastroPan, cel mai important eveniment de tehnologii și soluții pentru industria de panificație, cofetarie și HoReCa din Europa Centrala și de Sud-Est, iși deschide porțile marți, 21 septembrie și iși așteapta vizitatorii pana in 23 septembrie inclusiv.

- Fanii UNTOLD vor intra, maine, intr-o lume de poveste, fiind așteptați de zeci de personaje fantastice, acrobați internaționali, animatori, dansatori, trupe de teatru și muzicanți, parade și spectacole cu foc sau leduri și multe alte surprize.

- Sunt vești bune pentru cetațeni! O șosea din Romania se va deschide in curand și se anunța a fi destul de spectaculoasa, mai ales ca ea șerpuiește prin padurile dese de munte. Șoseaua din Romania care se va deschide in curand O șosea din Romania se va deschide in curand. Și nu orice fel de […] The post…

- Analistul economic Petroșor Peia explica aceasta situație, in cadrul emisiunii ‘’Deschide lumea’’: ,,Produsul intern brut este totalitatea valorii adaugate produsa pe un teritoriu national, intr-un an. Din ratiuni statistice, el se calculeaza in fiecare timestru si se anunta in aceasi zi, in toata regiunea…

- Artiști din 25 de țari expun la Faber arta vizuala queer. Evenimentul este organizat de Identity. Education in parteneriat cu proiectul WE’RE HERE și Pride Tm. Expoziția curatoriata de Daniel Kozak este deschisa in perioada 9-14 august la Faber.community. Expoziția reunește lucrari de fotografie digitala…