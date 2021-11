Restricțiile datorate pandemiei au afectat vânzările din comerț. Acestea au scăzut ușor în septembrie față de august ​Comerțul cu amanuntul (un bun indicator care aproximeaza consumul privat, unul din motoarele creșterii economiei) a scazut ușor în septembrie fața de luna anterioara, dupa cum a transmis vineri Institutul Național de Statistica. Scaderea nu este o surpriza, date fiind restricțiile impuse de pandemie. Volumul vânzarilor din retail în luna septembrie 2021, comparativ cu luna precedenta, a scazut pe ansamblu cu 1,8%, ca urmare a scaderilor înregistrate la comertul cu amanuntul al carburantilor (-7,1%) și la vânzarile de produse alimentare, bauturi si tutun (-2,1%).… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Managerii estimeaza o relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare, comertul cu amanuntul si servicii , o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare si servicii si o crestere accentuata a preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, pana in…

- Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a crescut in primele opt luni, fata de perioada similara din 2020, atat ca serie bruta cu 38,8%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 33,5%, arata datele publicate vineri de Institutul…

- Volumul lucrarilor in constructii a crescut in Romania cu 2,7%, in primele opt luni ale anului in curs fata de aceeasi perioada din 2020, datorita majorarii inregistrate la cladirile noi, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Conform statisticii…

- Volumul lucrarilor in constructii a crescut in Romania cu 2,7%, in primele opt luni ale anului in curs fata de aceeasi perioada din 2020, datorita majorarii inregistrate la cladirile noi, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 34%, in primele sapte luni fata de perioada similara din anul anterior, iar cel al cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat, ca serie bruta, cu 37,6%, potrivit datelor…

- Managerii estimeaza cresterea activitatii in comertul cu amanuntul, o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare, constructii si servicii si cresterea preturilor in industria prelucratoare, constructii si comertul cu amanuntul, arata datele publicate vineri de Institutul…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut in primele sase luni, fata de perioada similara din 2020, ca serie bruta cu 6,1%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 3,8%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „Volumul…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut in primele sase luni, fata de perioada similara din 2020, ca serie bruta cu 6,1%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 3,8%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS)."Volumul lucrarilor…