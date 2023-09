Ministerul Transporturilor și Infrastructurii impreuna cu Ministerul Apararii Nationale au impus restricții suplimentare de zbor in spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina din zona de nord a Dobrogei, intre Sulina și Galați. Incepand cu data de miercuri, 13 septembrie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, in calitate de responsabili privind managementul spațiului […] Articolul Restricții suplimentare de zbor in spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina din zona Dobrogei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .