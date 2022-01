Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi de Craciun, 4.500 de zboruri au fost anulate in toata lumea, potrivit Flightware. In cele mai multe situații, angajații companiilor aeriene fie au intrat in carantina dupa ce au intrat in contact cu persoane confirmate cu Covid, fie simțit rau. Cine s-a vazut cu planurile de Craciun…

- Restaurantul japonez amenajat in cadrul Expozitiei Universale din Dubai a fost inchis temporar dupa ce 10 dintre angajatii sai au fost testati pozitiv cu COVID-19, in plina perioada de recrudescenta pandemica, au anuntat miercuri autoritatile nipone, informeaza AFP. Emiratele Arabe Unite,…

- Guvernul italian ia in considerare noi masuri pentru a evita o crestere a numarului de infectii COVID-19 in perioada sarbatorilor, au anuntat duminica ziarele locale. Autoritatile sunt ingrijorate cu privire la raspandirea variantei foarte contagioase Omicron, transmite Reuters.

- Sunt semnale tot mai clare ca nu vom avea parte de focuri de artificii de Revelion, avand in vedere politica anunțata a autoritaților, in condițiile amenințarii Omicron, noua forma a COVID-19. In schimb insa, deja s-au tras “tunuri” importante și se prefigureaza mai multe pana la finele anului. “Tunurile”…

- Peste 50 de persoane din Norvegia au fost confirmate cu COVID-19, dupa ce au participat la o petrecere de Craciun. Unul dintre participanți a fost testat pozitiv pentru varianta omicron, scrie The Independent. Niciun caz grav nu a fost semnalat deocamdata printre cei peste 50 de infectati si sunt in…

- Un jucator de la CSM Știința Baia Mare, repatriat marți din Africa de Sud, a fost confirmat cu Covid-19. El urmeaza sa afle in zilele urmatoare daca are varianta Omicron (mai multe aici). Autoritațile anunța, din pacate, inca doua persoane infectate cu Covid-19 din grupul sportivului, persoane…

- Autoritațile au anunțat marți cel mai negru bilanț de pana acum: 591 de decese de COVID, dintre care cinci raportate acum. Au fost inregistrate 11.073 de cazuri noi, fiind efectuate 72.231 de teste. Numarul pacienților internați la ATI ramane ridicat, 1.876 de persoane fiind la terapie intensiva. In…

- Pentru a doua zi consecutiv, in Romania nu mai exista niciun pat de terapie intensiva disponibil pentru pacienții infectați cu coronavirus și aflați in stare grava, anunța Grupul de Comunicare Strategica, miercuri, 6 octombrie. Aproape 15.000 de cazuri de COVID-19 au fost raportate astazi și iar 331…