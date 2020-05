Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile spaniole au anuntat sambata ca, in ultimele 24 de ore, au fost depistate peste 530 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus si ca numarul deceselor a scazut pana la nivelul inregistrat la jumatatea lunii martie.

- Plajele din frumosul oras Barcelona au favorizat redeschiderea publicului, in urma unor decizii locale in ceea ce privește localul, care poate semnifica venerarea normalitații in Spania sau tara serios afectata de pandemia de Coronavirus, informeaza Franța24.Cu toate acestea, decizia subliniaza foarte…

- Turiștii ar putea intra pe plaja doar pe baza de rezervare, din timp, a unui loc pe nisip. In Spania, acest sistem prinde deja contur. Cei care isi doresc sa faca o baie in mare sau sa stea cateva ore la soare, vor avea la dispozitie o aplicatie pentru a-si rezerva un sezlong. Iși pot alege locul…

- Plajele din Barcelona au fost redeschise publicului, in urma unei decizii a consiliului local, ca un prim semn de revenire la normalitate in Spania, o tara serios afectata de pandemia de coronavirus, informeaza France 24. Cu toate acestea, accesul pe plaja e permis doar pentru cateva ore pe zi si exclusiv…

- Societatea de Transport București va scoate, din 18 mai, dupa relaxarea restricțiilor de circulație, pe traseu toate mașinile din parcul propriu, potrivit Primariei Capitalei. Pentru protecția calatorilor se recomanda protejarea nasului și gurii cu maști și a ochilor cu ochelari.

- Barcelona, capitala regiunii catalane și al doilea oraș ca marime din Spania, trece prin transformari radicale inaintea ridicarii carantinei, scrie Catalan News. Primaria a decis sa investeasca 4,4 milioane de euro in reconfigurarea strazilor și trotuarelor, ca sa le adapteze noilor masuri de distanțare…

- Cele mai afectate regiuni sunt Madridul si Barcelona. In intreaga tara, peste 35.000 de membri ai personalului sanitar s-a contaminat cu noul coronavirus. Numarul total al contaminarilor a crescut la 223 000 - inclusiv ale persoanelor ale caror teste au aratat ca au dezvoltat anticorpi. Spania se afla…

- Gica Craioveanu (52 de ani), fost internațional roman stabilit in prezent in Spania, a declarat ca, in opinia sa, Lionel Messi (32) va pleca de la Barcelona, din cauza neințelegerilor cu actuala conducere a catalanilor. Craoiveanu a facut o paralela intre argentinian și Cristiano Ronaldo (35), jucator…