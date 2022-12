Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2022, in municipiul Zalau, va avea loc pregatirea generala și parada militara cu efective și tehnica militara, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. In acest context, pentru buna organizare și desfașurare a evenimentului dedicat zilei de 1 Decembrie, unde sunt…

- Restrictii de circulatie pentru autovehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone vor fi instituite pe DN7 in perioada 29 noiembrie – 2 decembrie, cu ocazia sarbatorii Sfantului Andrei si a Zilei Nationale a Romaniei, informeaza vineri Compania Nationala de Administrare a…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la Ziua Naționala, și cum se fac pregatiri pentru parada de 1 decembrie, dar și in contextul desfașurarii ceremoniei ce va avea loc la Arcul de Triumf, vor fi aplicate mai multe restricții de circulație in Capitala. Sunt, așadar, informații importante atat pentru șoferii,…

- Primaria Municipiului București anunța ca sambata și duminica vor fi instituite o serie de restricții provizorii de circulație. pentru ca vor fi organizate mai multe evenimente, printre care și manifestari religioase cu ocazia Sf. Dimitrie cel Nou.

- Mai multe restricții de circulație vor fi in Capitala in acest weekend, ca urmare a mai multor evenimente, printre care Festivalul Berii și manifestari religioase cu ocazia Sf. Dimitrie cel Nou, anunța Primaria Capitalei.

- Traseele a 40 de linii de transport public din Bucuresti sunt modificate in acest week-end. Vor fi restrictii provizorii de circulatie pentru mai multe evenimente care au loc in Capitala sambata si duminica.

- Mai multe evenimente vor avea loc in Capitala sambata si duminica, pentru care se instaureaza restrictii provizorii de circulatie, informeaza Primaria Municipiului Bucuresti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In legatura cu renovarea integrala a invelișului asfaltic, in perioada 3 – 21 octombrie inclusiv, se suspenda parțial traficul rutier pe strada Dumitru Rișcanu, tronsonul cuprins intre strazile Academician Andrei Saharov și Tudor Vladimirescu, anunța Poliția Republicii Moldova.