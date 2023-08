Restrictii de trafic pe mai multe artere rutiere pentru efectuarea de lucrari. Iata care sunt acestea

IGSU:Vremea nefavorabila a produs efecte in 35 de localitati din 19 judete

BULETIN DE PRESA31 august 2023 Vremea nefavorabila a produs efecte in 35 de localitati din 19 judete In ultimele 24 de ore, fenomenele hidrometeorologice au produs efecte in 35 de localitati din 19 judete AB, BC, BH, BN, BR, CV, DB, GL, HR, HD, IL, IS,… [citeste mai departe]