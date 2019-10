Stiri pe aceeasi tema

- Se lucreaza intens pe mai multe porțiuni de drumuri, iar unele se inchid circulației rutiere.N 7 Bucuresti – Pitesti se inchide marți dimineața, 29 octombrie, pana cel tarziu la orele 18:00, in zona Topoloveni, din judetul Arges. Masura este necesara pentru a se putea face reparatii la un pod, informeaza RRA.…

- Astazi, 15 octombrie, orele 15.00 – 24.00: se inchide circulația rutiera, in funcție de necesitați, pe str. Anastasie Panu și str. Palat, pe tronsonul cuprins intre str. Achim Stoia (Moldova Business Center) și str. Sfantul Andrei (Banca Transilvania) pentru desfașurarea superconcertului care inchide…

- Municipiul Ploiesti gazduieste, in perioada 5-6 octombrie, o etapa din cadrul Campionatului National Klausenburg Retro Racing, competitie de automobilism care se bucura de o mare popularitate, in special in randul iubitorilor masinilor de epoca. In timp ce traseul pentru cursa a fost amenajat la…

- “The Color Run LOVE TOUR”, cursa de alergare in culori cunoscuta drept “Happiest 5k on the Planet”, vine pentru prima data la Galati, a anuntat Primaria municipiului Galati. Evenimentul va avea loc sambata, 28 septembrie 2019, intre orele 12.00 si 20.00, pe Faleza Superioara a Dunarii, zona Elice, si…

- Astazi și mâine sunt sarbatorile ,,Zilele Bucureștiului. Pe Bulevardul Unirii din Capitala au loc concerte, spectacole de teatru ambulant, animație de strada, dar a fost organizat și un spațiu culinar.

- Delia va sustine un concert, sambata, 10 august, in cadrul unui eveniment care va incepe la ora 19:00, pe plaja ZooM Beach, la scena 3 Papuci.Pentru buna desfasurare a spectacolului, sambata, 10 august, intre orele 17:00 ndash; 23:00, accesul autovehiculelor va fi restrictionat pe aleea de acces spre…

- 15 pacienți romani care au nevoie de transplant pulmonar vor fi operați anual in Ungaria. La noi, transplant pulmonar se face doar la Spitalul "Sfanta Maria" din Capitala, dar se opereaza doar cazurile mai puțin grave. Pe listele de asteptare sunt 31 de pacienti.

- Nu mai puțin de 30.000 de camioane cu pietriș din Romania au fost folosite la realizarea autostrazii M4 din Ungaria. Acestea au tranzitat un punct de trecere al frontierei deschis special pentru transporturi, care a fost inchis joi, 1 august. Operațiunile de transport s-au incheiat. Inspectoratul Teritorial…