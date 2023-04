Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Munteniei si Dobrogei - Arhiepiscopia Bucurestilor va organiza sambata dupa-amiaza o procesiune religioasa cu prilejul sarbatoririi Floriilor pe traseul: Manastirea Radu Voda (plecare la ora 16,15) - bd. Marasesti - bd. Dimitrie Cantemir - str. Bibescu Voda - Calea Serban Voda - Catedrala…

- Un barbat din București a atacat cu pietre cubice un echipaj al Poliției, care se afla la Pasajul Unirii. Barbatul a spart geamurile laterale și luneta mașinii, iar apoi a fugit, dar a fost prins in Centrul Vechi al Capitalei.”Un barbat in varsta de 29 de ani a atacat cu bucați de piatra cubica echipajul…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunța instituirea unor restricții de circulație in Pasajul Unirii timp de doua nopți pentru instalarea sistemelor de presemnalizare a inalțimii maxime admise.„In vederea instalarii sistemelor de presemnalizare a inalțimii maxime admise in Pasajul Unirii, se va restricționa…

- Traficul rutier va fi restrictionat temporar, incepand de joi dimineata, in Pasajul Unirii din Capitala, in vederea reabilitarii sistemului de colectare si evacuare a apei provenite din precipitatii, pe banda I a bulevardului I.C. Bratianu, dupa intersectia cu bulevardul Corneliu Coposu, pe sensul de…

- Un accident grav s-a produs, sambata, 25 februarie, in București, fiind implicata și o ambulanța. Din primele informații, traficul este ingreunat in centrul Capitalei. Se circula greu in Pasajul Unirii, anunța Digi24. Polițiștii rutieri se afla la fața locului. Tot astazi, circulația tramvaiului 41…

- Un barbat care, in noaptea de vineri spre sambata, nu a oprit la semnalele politistilor din Bucuresti, fiind urmarit, a provocat un accident si a fugit. El a fost prins și reținut, informeaza News.ro. Conform unor ȘtirileProTV, șoferul ar fi Robert Nica, fostul lider al Clanului Sportivilor. ”La data…

- Un sofer a lovit o femeie insarcinata, joi seara, pe o trecere de pietoni din Sectorul 3 al Capitalei si a fugit de la locul accidentului. Femeia a fost transportata de urgența la spital, iar individul a incercat sa fuga din țara. Acesta este cetațean britanic și a fost prins la Cluj, a transmis Poliția…