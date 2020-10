Restricții de CIRCULAȚIE! Se impun noi reguli în această țară europeană Guvernul francez doreste sa poata aplica restrictii de circulatie, de adunari si privind deschiderea de localuri pana cel putin pe 1 aprilie 2021, pentru a opri raspandirea noului tip de coronavirus , potrivit unui proiect de lege prezentat miercuri la Consiliul de Ministri al Frantei, informeaza AFP, citata de agerpres. Aceste restrictii, ce s-ar putea aplica pe intreg teritoriul sau in unele regiuni, vor fi adaptate in functie de intensitatea epidemiei. Peste 2000 de persoane la reanimare Dupa un prim val care a facut 30.000 de morti in primavara si masuri de izolare impuse la nivel national… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta a raportat sambata 32.427 de cazuri de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, odata cu intrarea in vigoare a unor noi restrictii, in principalele orase pentru a tine sub control pandemia.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentareIncepand…

- In zonele de alerta maxima din Franța se interzice circulația in intervalul 21.00 - 06.00. Masurile sunt valabile 4 saptamani, cu posibilitatea de prelungire. Numarul de noi cazuri depistate in Franța in ultimele 24 de ore a depașit pentru prima data 30.000.

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus. In acest timp, Marea Britanie anunța o creștere…

- Franța a anunțat ieri, 14 octombrie, despre reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie. Totodata, presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus.

- Administrația de la Paris a anunțat, miercuri, reinstituirea starii de urgența pe terioriul Franței începând cu 17 octombrie. Președintele Emmanuel Macron afirma ca autoritațile nu au pierdut controlul asupra epidemiei coronavirus. În acest timp,…

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei, incepand din 17 octombrie. Presedintele Emmanuel Macron a dat insa asigurari ca autoritatile...

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus. In acest timp, Marea Britanie anunța o creștere…

- Noi cifre record de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in multe state europene. Franța a anunțat aproape 17.000 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Este cel mai ridicat bilanț de pana acum.