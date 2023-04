Restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj, în Ungaria. MAE a emis o atenționare de călătorie Astfel, interdicția de circulație a camioanelor in perioada sarbatorilor pascale se va aplica dupa cum urmeaza:Vineri, 7 aprilie 2023, de la ora 6:00 la orele 22:00;Duminica, 9 aprilie 2023, de la ora 6:00 la orele 22:00;Luni, 10 aprilie 2023, intre orele 6:00 și 22:00.Ridicarea parțiala a interdicției de circulație a camioanelor va avea loc intre orele 22:00 și 6:00, noaptea, in zilele afectate de restricție.Mai multe informații referitor la restricția circulației camioanelor de mare tonaj pot fi consultate la https://www.utinform.hu/en/static/kamionstop .Cetațenii romani pot solicita asistenta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MAE, restrictiile se aplica astfel: din 6 aprilie 2023, orele 22:00 si pana in 7 aprilie 2023, orele 22:00; din 8 aprilie 2023, orele 22:00 si pana in 10 aprilie 2023, orele 22:00. Aceste restrictii se vor aplica in fiecare sfarsit de saptamana din luna aprilie 2023, fara exceptii. Mai multe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Moldova ca, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația prin punctele de control trecere a frontierei Costești-Stanca, Lipcani-Radauți Prut și Sculeni-Sculeni…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca din primele informatii obtinute in urma accidentului produs in Ungaria reiese ca au fost implicati si trei cetateni romani, dintre care unul a fost grav ranit. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Budapesta a fost notificata…

- Cel puțin trei romani au fost raniți, din care unul grav, in accidentul produs sambata pe o autostrada din Ungaria, potrivit informațiilor transmise de MAE. ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Budapesta a fost notificata de catre un cetațean roman, prin intermediul…

- Reprezentanții misiunii diplomatice au intreprins demersuri, in regim de urgența, pe langa autoritațile locale, inclusiv cu sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne, pentru a obține informații cu privire la cetațenia, identitatea și starea de sanatate a persoanelor afectate. Potrivit datelor…

- MAE anunța ca nu a primit nicio solicitare de ajutor din partea unor cetateni romani, in contextul accidentului feroviar care a avut loc miercuri in Grecia. „Potrivit informatiilor preliminare obtinute de la autoritatile elene, operatiunile de salvare sunt in curs de desfasurare, iar datele referitoare…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca pentru moment nu au fost primite solicitari de asistenta din partea unor cetateni romani, in contextul accidentului feroviar care a avut loc miercuri in Grecia. „Potrivit informatiilor preliminare obtinute de la autoritatile elene, operatiunile de salvare sunt…

- In continuarea informațiilor transmise in contextul cutremurelor produse la data de 6 februarie 2023 in Republica Turcia, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reitereaza faptul ca cetațenii romani pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale Ambasadei Romaniei la Ankara: +90.312.447.7945…