Restricții de circulație pentru camioane pe Valea Oltului de Crăciun Politia judeteana Valcea anunta restrictii de circulație pentru camioane pe Valea Oltului in perioada 24-26 decembrie. Astfel, accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone pe drumul national 7 Pitesti – Ramnicu Valcea – Vestem este interzis pe ambele sensuri de mers, restricțiile de circulație fiind impuse pe timp de zi, conform legii. Autovehiculele destinate transportului de persoane fac excepție. „Circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa duminica 24 decembrie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

