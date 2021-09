Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 18 septembrie, in intervalul orar 08:00 – 18:00, pe Drumul Județean 681 A, de la ieșirea din localitatea Surducul Mic pana la intrarea in localitatea Fardea, din județul Timiș, se va desfașura concursul automobilistic “V.T.M. Timiș-Surduc 2021”. Cu aceasta ocazie, circulația rutiera va fi inchisa.…

- Astazi, politistii Compartimentului Rutier din cadrul Politiei orasului Beclean au intervenit la un accident de circulatie pe Drumul Judetean 171, in localitatea Uriu. Un barbat de 65 de ani din Ilisua, in timp ce se deplasa cu o bicicleta prin localitatea Uriu, a patruns pe partea carosabila fiind…

- Autoritatile judetene impun restrictii de circulatie pe timp de noapte si program scurt pentru magazine in localitatile aradene Dezna si Ignesti, valabile in weekend, pentru ca incidenta cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a depasit 4 la mia de locuitori, potrivit Agerpres. Potrivit Comitetului…

- Atenție, șoferi! Circulația rutiera este inchisa parțial, joi, 12 august, intre orele 9-15, pe DJ 584, la ieșirea din Lugoj. In acest interval orar Compania Nationala de Cai Ferate efectueaza lucrari de reabilitare la trecerea de cale ferata km 89+890, linia 123 Lugoj-Buzias, la intersectia…

- La data de 4 august, in jurul orei 19.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Targu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Județean 155 I, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.Din primele cercetari efectuate a reieșit ca, in timp ce un barbat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 13 iulie, pe autostrada A1 Deva Nadlac se efectueaza lucrari de reparatii la partea carosabila, fiind impuse restrictii de circulatie astfel: pana la ora 16:00, pe sensul catre Nadlac, intre kilometrii 442 600 de metri…

- Prima competitie de vehicule electrice pentru copii cu zero emisii de carbon, zero poluare fonica, zero gaze de esapament "SuperCupa Romaniei la Karting Electric Marele ePremiu al orasului Constanta ia startul in acest weekend.36 de copii cu varste cuprinse intre 5 si 12 ani vor participa la aceasta…