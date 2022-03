Restricții de circulație, duminică, în Capitală pentru organizarea `Legal Half-Marathon 2022` Primaria Generala a Capitalei informeaza ca duminica, intre orele 07.00 și 13.00, vor fi instituite restricții de circulație in București, pentru ca va fi organizata ediția a doua a evenimentului „Legal Half-Marathon 2022”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA…

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de bucuresteni au fost amendati de Politia Locala din Bucuresti pentru contraventii constatate in Centrul istoric al Capitalei, valoarea sanctiunilor fiind de aproape 42.000 de lei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vremea va fi rece și vor predomina ninsorile, se arata in prognoza speciala pentru Capitala, anunțata duminica de Administrația Naționala de Meteorologie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Vremea va fi inchisa si se va raci in Capitala, iar temporar vor fi precipitatii, mai ales sub forma de ninsoare, si este posibil sa se depuna strat de zapada de 1-3 cm, in intervalul luni, ora 6:00 - marti, ora 10:00, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de…

- Orasul Lvov din vestul Ucrainei a introdus restrictii de circulatie, a informat agentia de presa Interfax Ucraina, citand un oficial al orasului, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Primaria Generala a Capitalei nu a incheiat inca un protocol de colaborare cu Garda Naționala de Mediu, spune șefa GNM, comisar Marioara-Artemis Gatej. „Poluarea in București e permanenta”, spune ea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Primaria Sectorului 4 a inceput lucrarile la una dintre cele mai aglomerate artere de circulație din sudul Capitalei. Șoseaua Olteniței, cea care face legatura dintre București și orașul Popești-Leordeni, va fi total reconfigurata și reabilitata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Infiltratiile au fost stopate si nu exista in București pericolul de surpare a malurilor Dambovitei, au postat duminica, pe Facebook, reprezentantii Administratiei Nationale "Apele Romane". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti - 2.614 si in judetele Cluj - 903, Sibiu - 760, Timis - 445, Arges - 437, Constanta - 410 si Dolj - 327, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…