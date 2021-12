Restricții Covid în Germania: retailerii rămân fără cumpărători Restrictiile mai severe introduse de autoritati pentru a incerca sa limiteze raspandirea noului coronavirus ii descurajeaza pe germani de la cumparaturi chiar in perioada aglomerata dinaintea Craciunului. Potrivit HDE (Handelsverband Deutschland), vanzarile in magazinele nealimentare au scazut cu o medie de 26% saptamana trecuta, comparativ cu aceeasi perioada dinaintea crizei din 2019. Cel mai puternic […] The post Restricții Covid in Germania: retailerii raman fara cumparatori first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

