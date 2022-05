Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la ANPC din București au controlat activitatea de la Egros. Restaurantul „Mister Chef” a fost inchis, dupa ce a fost descoperita o cantitate de 200 de kilograme de carne expirata. S-au pus sigilii pe standuri, din cauza ca patronii s-au sustras controlului O acțiune organizata de comisarii…

- Handbal CAUTA REVANSA… CSM Vaslui va juca astazi, de la ora 18:00, cu CSM Bucuresti, in ultimul meci de pe teren propriu din aceasta editie de campionat. Un meci fara miza pentru ambele echipe, dar handbalistii vasluieni au de luat o revansa pentru infrangerile din ultimele cinci meciuri directe. Partida…

- Scandal uriaș la sediul organizației județene a Partidului Mișcarea Populara (PMP) Iași din centrul municipiului. Liderii formațiunii politice ieșene au fost amenințați și agresați de un apropiat al lui Adrian Acostoaiei, consilier județean exclus recent din partid pentru tentativa de preluare a conducerii…

- Celebrul dansator de flamenco Eduardo Guerrero vine pentru prima data in Romania, unde va susține doua spectacole de gala. Supranumit regele Flamenco-ului modern, spaniolul va dansa in fața publicului de la București pe 26 și 27 mai. Extrem de apreciat de public, laudat in presa internaționala, Eduardo…

- AMNA, pe numele sau real Cristina Andreea Mușat, a renascut din propria cenușa, dupa divorțul de barbatul care i-a fost alaturi 12 ani și impreuna cu care are un baiețel. Artista a fost surprinsa, pe strazile din București, de paparazzii Click!, iar un lucru este cert: arata mai bine ca oricand, iar…

- Cu foarte puține zile ramase pana la Paști, perioada in care mulți romani fac cumparaturi pentru masa de Sarbatori, și inspectorii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au ieșit din birouri. Doar ca nu pentru a face cumparaturi, ci pentru a controla modul in care sunt comercializate…

- Inspectorii pentru protectia consumatorilor au verificat, miercuri, modul in care sunt comercializate produsele in Hala Obor din Capitala, aplicand amenzi de aproape 400.000 de lei si oprind definitiv de la comercializare peste 800 de kilograme de carne. Potrivit unui comunicat, Autoritatea Nationala…

- Noua magazine Profi din Bucuresti au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pana la remedierea deficientelor, iar pentru trei dintre acestea ar putea fi sistata activitatea pana la sase luni. Echipele de control au gasit, printre altele, produse…