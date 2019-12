Stiri pe aceeasi tema

- ​Soldul creditului neguvernamental acordat de bancile românești a crescut în luna noiembrie 2019 cu 0,1% fata de luna octombrie 2019, pâna la nivelul de 268,67 miliarde lei. Creditul în lei (care reprezinta 67,2% din totalul creditului neguvernamental) s-a majorat cu 0,6%, iar…

- Valoarea activelor totale aflate in administrare, la nivelul intregului sistem de pensii private, a ajuns la 61,53 miliarde de lei (12,95 miliarde de euro), la 30 septembrie 2019, in crestere cu 24,04% fata de...

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in octombrie 2019, la 4,85 miliarde de lei, in scadere cu 4,47% fata de suma raportata in septembrie 2019, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 4,7%, la 2,32 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in septembrie 2019 la 5,08 miliarde de lei, in crestere cu 1,2% fata de suma raportata in august 2019, in timp ce restantele la creditele in valuta au scazut cu 7,31%, la 2,43 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Totalul creditelor in lei atingea, in septembrie, 177,955 miliarde de lei (cu 0,6% peste valoarea din luna precedenta), din care 68,007 miliarde de lei erau sume contractate de agentii economici si 105,860 miliarde de lei imprumuturi luate de populatie. Creditele in valuta totalizau aproximativ…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut cu 0,8% (0,7% in termeni reali), pana la 266,776 miliarde lei, in luna septembrie 2019, fata de luna august, in timp ce, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut, avansul este de 7,7% (4,1% in termeni reali),…

- Depozitele in lei ale populatiei au crescut cu 0,3% in septembrie 2019 fata de luna august, pana la 124,942 miliarde lei, iar fata de luna septembrie 2018 au inregistrat un avans de 8,8% (5,2% in termeni reali), potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei.Depozitele in lei ale altor sectoare…