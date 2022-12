Stiri pe aceeasi tema

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea, ministru al Familiei, a comentat joi blocarea aderarii Romaniei la spațiul Schengen prin votul contra al Austriei acordat in ședința Consiliului JAI.

Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, la Palatul Victoria, despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen, ca „starea de incertitudine nu mai poate continua" și ca Romania va cere joi un vot decisiv in consiliul JAI, in contextul in care Austria blocheaza extinderea:

Austria „ne ingradește un drept, utilizand argumente false", transmite președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, cu referire la refuzul Austriei de a accepta Romania in spațiul Schengen. Tomac critica și atitudinea președintelui Klaus Iohannis pe aceasta tema.

Sociologul Sebastian Lazaroiu, fost consilier prezidențial, se arata revoltat de atitudinea Austriei pe tema Schengen. Viena refuza sa accepte Romania in clubul select al Europei, motiv pentru care Lazaroiu a explicat de ce Austria este o „enclava ruseasca in inima Europei".

Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, afirma ca in acest moment „are sens" includerea Croatiei in spatiul Schengen, insa nu si admiterea Romaniei si Bulgariei, conform News.ro.

Președintele Klaus Iohannis a respins miercuri, in Letonia, acuzațiile cancelarului austriac care explica posibila opoziție a țarii sale pentru aderarea Romaniei la Schengen prin prisma faptului ca 75.000 de migranți ar fi traversat ilegal Romania, Bulgaria și Ungaria.

Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca o eventuala neadmitere a Romaniei in spațiul Schengen va fi un dezastru pentru intregul mandat prezidențial al lui Klaus Iohannis și va semana cu Stalindradul care a condus la marea infrangere a Armatei Roșii.

Premierul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, efectueaza miercuri o vizita in Romania. Vizita vine in contextul in care Olanda este singura țara care se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen.