- București, 15.04.2020 – Biofarm se alatura luptei de combatere a noului Coronavirus in Romania printr-o donație de un milion de lei. Aceste fonduri vor contribui la sprijinirea echipelor medicale din prima linie cu echipamente de protecție și aparatura medicala. „Binele de a trai mai bine, sloganul…

- ”Suntem pe cale sa introducem o terapie performanta, data recent, acea terapie cu plasma hiperimuna. Asta inseamna ca de la pacienții care s-au vindecat de infecția cu coronavirus se recolteaza plasma care conține o concentrație ridicata de anticorpi anti-covid și aceasta e trecuta printr-un proces…

- In contextul epidemiei de coronavirus, pe langa intensificarea rugaciunilor, Biserica a desfașurat acțiuni filantropice pentru persoanele vulnerabile și a facut numeroase donații de produse alimentare, igienico-sanitare și aparatura medicala.

- Aflat in izolare la domiciliu acasa, la București, antrenorul Mircea Lucescu, 74 de ani, crede ca, dupa pandemia de coronavirus, in lumea fotbalulului vor avea loc schimbari.Conform fostului selecționer al Romaniei și Turciei, din cauza Covid-19, cluburile de fotbal sunt extrem de afectate din punct…

- ”Fac un apel catre frații noștri din Diaspora, care vor sa ajunga in țara in urmatoarele zile, cu ocazia sfintelor sarbatori de Paște. The post Marcel Vela, catre romanii de peste hotare: Cine vine acasa de Paște, intra direct in carantina! appeared first on Renasterea banateana .

- Afara e vreme buna, iar mulți romani au ales sa ignore avertismentul autoritaților și sa iasa la iarba vede. Politistii au mers prin parcurile din Bucuresti si au dojenit batranii si parintii care ignora sfatul medicilor. In loc sa stea in case pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus, unii…

- Secretarul de stat Raed Arafat anunta - intr-o conferinta de presa - o serie de masuri de recrutare a elevilor si studentilor din sistemul de invatamant sanitar, dar si a medicilor rezidenti, in vedere mobilizarii lor in lupta cu coronavisrului. Iata principalele masuri anuntate de Raed Arafat:…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a declarat, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca statul roman trebuie sa-i convinga pe cetatenii romani din Italia sa nu vina in tara de sarbatori, ca o masura de precautie impotriva epidemiei de coronavirus. "(...) Noi vom fi a doua țara…