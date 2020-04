Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 25 aprilie, cele 14 cadre medicale plecate in Italia pentru a ajuta in lupta cu COVID-19 se intorc acasa. Dupa doua saptamani in care au muncit intr-un spital italian, cei 14 au fost testați de coronavirus și testele tuturor au ieșit negative. Libertatea a pastrat legatura cu Maria Casoni, una…

- Lovitura cumplita pentru o asistenta romanca din Italia. Mama sa a fost rapusa de COVID-19, dupa ce se infectase chiar de la ea, informeaza ilgazzettino.it. Asistenta medicala in Abano, un oraș din provincia Padova, regiunea Veneto, romanca este distrusa de durere, dupa moartea mamei sale. "Eu am ucis-o",…

- Nu se intampla doar in Romania, ci și in Italia. O asistenta din Romania a murit la Torino, iar autoritațile au refuzat sa ii faca testul de coronavirus, deși femeia prezenta simptome.Nicoleta Corina Berinde lucra la azilul de batrani Consolata din Beinasco, de la periferia orașului Torino.…

- Libertatea a vorbit cu una dintre cele trei asistente medicale romance care s-a oferit voluntara, alaturi de 11 medici, pentru a ajuta intr-un spital din Milano, in lupta cu COVID-19. Maria Casoni are 40 de ani, lucreaza ca asistenta la serviciul de urgența al Spitalul Clinic Județean Targu Mureș și…

- Elena Rodica Nițu, o targovișteanca de numai 41 de ani, a murit, in Italia, din cauza infecției cu Covid-19. Elena Post-ul O targovișteanca, asistenta medicala in Italia, printre victimele Coronavirusului. Avea numai 41 de ani apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii au inceput o ancheta dupa ce o asistenta medicala de la un spital din Galați a povestit pe Facebook ca a fost umilita de vecini deoarece la serviciu intra in contact cu persoane bolnave de COVID-19. Atitudine au luat și autoritațile locale care au anunțat ca o susțin pe asistenta.Polițiștii…

- "Ramai acasa. Te rog sa nu ieși afara! Nu profitați de faptul ca aveți caine și trebuie sa-l scoateți la plimbare la doi kilometri de casa! Scoateți-l la ușa sa-și faca nevoile! Nu profitați de faptul ca puteți ieși la cumparaturi și nu va faceți cale pentru a ajunge acolo in fiecare zi sau de mai…

- Autoritațile au anunțat sambata seara doi noi bolnavi de coronavirus, bilanțul ajungand la 118 cazuri confirmate oficial in Romania.Caz 117 Femeie, 43 ani din Vaslui, venita din Italia, aflata in carantina la Arad, va fi internata la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara Caz 118…