- Presedintele american Donald Trump a criticat-o duminica pe Laurene Powell Jobs, vaduva fondatorului Apple, Steve Jobs, si coproprietara a revistei The Atlantic, care a publicat o stire conform careia Trump ar fi vorbit dispretuitor despre americanii morti in razboi, inmormintati in Europa, si ar fi…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezmintit joi o stire aparuta in revista 'The Atlantic', conform careia ar fi vorbit dispretuitor despre americanii morti in razboi inmormantati in Europa si ar fi refuzat, in timpul unei vizite in Franta, sa viziteze un cimitir american, deoarece…

- Strategia presedintelui Donald Trump de a face din violentele stradale o tema centrala a campaniei sale nu i-a crescut popularitatea, cea mai mare parte a americanilor comsiderand ca criminalitatea nu este o problema majora cu care se confrunta natiunea, in timp ce majoritatea lor sustin protestele…

- Circa doua treimi din cetatenii americani inscrisi pe listele electorale sunt impotriva amanarii alegerilor prezidentiale din cauza epidemiei de coronavirus, arata un sondaj Reuters/Ipsos ale carui rezultate au fost publicate miercuri. Mai mult de jumatate din alegatori cred ca presedintele Donald Trump…

- Mai multi republicanii din Congresul american intre care peste 10 senatori si membri ai camerei reprezentantilor, dar si politicieni din conducerea Partidului Republican, au respins deschis sugestia presedintelui american Donald Trump, joi, de a amana alegerile prezidentiale din cauza unui potential…

- McKinsey: Mai mult de jumatate dintre romani susțin ca le-au scazut veniturile, de la inceputul pandemiei. 43% spun ca starea economiei se va inrautati in lunile urmatoare Peste jumatate dintre romani (54%) sustin ca situatia lor financiara curenta este destul de precara, pe fondul actualei crize COVID-19,…