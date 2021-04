Stiri pe aceeasi tema

- Zinaida Greceanii - presedinta socialista a parlamentului de la Chisinau - i-a trimis o scrisoare secretarului general al Consiliului Europei, Marija Pejcinovic Buric, intr-o incercare a celui mai numeros partid (prorus) din legislativul moldovean de a recurge la institutiile internationale pentru…

- Președinta Parlamentului, Zinaida Greceanii, s-a adresat Consiliului Europei „sa intervina in medierea conflictului instituțional dintre Președintele Republicii Moldova și Parlament in vederea restabilirii ordinii de drept și revenirea Președintelui in campul constituțional”. Intr-o scrisoare expediata…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, va intreprinde in perioada 28 februarie-3 martie o vizita de lucru in Republica Moldova, Georgia si Ucraina. Oficialul european se va afla la Chisinau pe 28 februarie, unde are programata o intrevedere cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu,…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu face vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre România a unui ajutor umanitar pentru Republica Moldova, constând în echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat MAE.Aurescu…

- Investirea unui nou guvern in Republica Moldova, condus de Natalia Gavrilita, nu a fost sustinuta joi in Parlamentul de la Chisinau. Mai mult, niciun deputat nu a votat in favoarea echipei Gavrilița, candidata la funcția de prim-ministru desemnata de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ceea…

- Investirea unui nou guvern in Republica Moldova, in frunte cu Natalia Gavrilita, nu a fost sustinuta joi in Parlamentul de la Chisinau. Niciun deputat nu a votat in favoarea candidatei desemnate de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md. Parlamentul a examinat…

- Republica Moldova paseste intr-o noua etapa de cooperare cu tarile partenere - o relatie bazata pe transparenta si incredere reciproca, a subliniat presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in contextul vizitei oficiale efectuate la Bruxelles, conform comunicatelor oficiale ale Presedintiei de la…

- Republica Moldova paseste intr-o noua etapa de cooperare cu tarile partenere - o relatie bazata pe transparenta si incredere reciproca, a subliniat presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in contextul vizitei oficiale efectuate la Bruxelles, conform comunicatelor oficiale ale Presedintiei de…