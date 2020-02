Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20-23 februarie, la Pavilionul Expozițional ROMEXPO, Republica Moldova participa la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei (TTR) in carul careia va prezenta oferta turistica a țarii vecine, dar și cele mai noi proiecte care urmeaza sa fie finalizate in martie. Unul dintre acestea…

- Turistii care au petrecut Revelionul si mini-vacanta de Anul Nou in judetul Maramures au optat pentru pensiunile din vecinatatea domeniilor schiabile din Muntii Gutai si Muntii Rodnei, dar si pentru pensiunile rurale, gradul de ocupare fiind 100%, a precizat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei…

- Organizatorii ATP Cup, cea mai recenta competitie de tenis masculin de echipa, au confundat imnul Moldovei cu cel al României, înaintea meciului dintre moldoveanul Alexander Cozbinov si belgianul Steve Darcis, informeaza presa internationala, citata de News.ro."La începutul…

- Turistii care au ales sa petreaca vacanta de Craciun in Maramures au ales satele care detin pensiuni in case vechi, dar si pensiunile situate in vecinatatea domeniilor schiabile, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania…

- Turistii care au ales sa petreaca vacanta de Craciun in Maramures au ales satele care detin pensiuni in case vechi, dar si pensiunile situate in vecinatatea domeniilor schiabile, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania -…

- Ofertele de iarna pentru Republica Moldova, care a fost inclusa in top 10 destinatii turistice de catre New York Times si Lonely Planet, se axeaza pe turismul rural, oenoturism si experiente culinare, fiind pe placul celor care prefera activitatile in aer liber, dar si al celor care cauta gastronomie…

- Unul dintre statele considerate de catre publicațiile internaționale New York Times și Lonely Planet in top 10 destinații turistice – Republica Moldova – a pregatit pentru sezonul de iarna 2019-2020 o oferta axata pe turismul rural, oenoturism și experiențe culinare de neuitat. In 2018, Moldova a fost…

- Ziarul Unirea TOT MAI MULTE OBIECTIVE TURISTICE CULTURALE DIN REGIUNEA CENTRU VOR FI PUSE IN VALOARE PRIN PROGRAMUL REGIO 2014-2020 Informație de presa TOT MAI MULTE OBIECTIVE TURISTICE CULTURALE DIN REGIUNEA CENTRU VOR FI PUSE IN VALOARE PRIN PROGRAMUL REGIO 2014-2020 Stefan