- Membrii noului cabinetului de ministri condus de premierul Dorin Recean au depus juramantul de investire in functie in cadrul unei ceremonii oficiale care a avut loc la presedintie, dupa investirea noii echipe guvernamentale si a premierului desemnat de catre parlament, relateaza Radio Chisinau.

- Nicu Popescu, cel care a deținut funcția de ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova in Guvernul Gavrilița, va avea aceeași funcție și in actualul guvern condus de Dorin Recean. In 1998 – 2002, a fost licențiat in Științe Politice și Relații Internaționale, Universitatea…

- Cabinetul format de premierul desemnat Dorin Recean va pastra in mare parte echipa Guvernului condus de Natalia Gavrilița care și-a anunțat vineri, 10 februarie, demisia. Declarația a fost facuta de vicepremierul in demisie, Nicu Popescu, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, intr-un…

- Riscurile la adresa securitații Republicii Moldova, deocamdata, nu se pot materializa. Declarația aparține ministrului Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. Vicepremierul s-a aratat optimist ca guvernarea proeuropeana de la Chișinau va reuși, cu sprijinul partenerilor externi, sa…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, este, luni si marti, in vizita oficiala la Chisinau, la invitatia viceprim-ministrului si ministrului Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, potrivit Agerpres.

- Pe data de 12 decembrie, Nicu Popescu, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din cadrul Parteneriatului estic, care se va desfașura la Bruxelles.

- Prima reuniune ministeriala a NATO la care a fost invitata țara noastra s-a incheiat la București. „Este un succes diplomatic al Romaniei, a diplomației romane și a ministrului Bogdan Aurescu, care a gazduit acest prestigios eveniment internațional”, scrie ministrul Afacerilor Externe și Integrarii…

- La reuniunea care are loc luni, 21 noiembrie, in capitala Franței participa reprezentanți din 45 de țari și instituții care vor discuta despre ajutoare in valoare de milioane de euro pentru Republica Moldova, in contextul iernii care se apropie și al temerilor ca micul stat est-european ar putea fi…