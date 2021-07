Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul cu privire la desemnarea Nataliei Gavrilita la functia de prim-ministru, dupa consultarile avute vineri cu partidele parlamentare, relateaza mass-media de la Chisinau. Anterior, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS, proeuropean), care dispune de majoritate absoluta in noul parlament de la Chisinau, rezultat in urma alegerilor legislative anticipate din 11 iulie, a propus candidatura Nataliei Gavrilita pentru functia de prim-ministru, in cadrul consultarilor pe care le-a avut vineri dimineata cu presedintele Maia Sandu, relateaza Radio…