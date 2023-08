Republica Moldova. Bașkanul Găgăuziei vrea să înființeze „reprezentanță” (ambasadă) la Moscova Noul bașkan (guvernator) al Unitații Teritoriale Autonome (UAT) Gagauza din sudul Republicii Moldova, Evghenia Guțul, vrea sa concretizeze opțiunile pro-ruse prin inființarea unei „reprezentanțe” cu rol de ambasada a Autonomiei Gagauze la Moscova. Sunt de notorietate opțiunile majoritar pro-ruse, in procent de 98%, ale celor peste 200.000 de gagauzi, etnici de origine turca, o comunitate din sudul Republicii Moldova formata din 30 de comune și 3 orașe, capitala fiind la Comrat. UAT Gagauza a fost inființata la inceputul anilor 90, fiind organizata in baza unei legi adoptate de Parlamentul Republicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

