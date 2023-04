Stiri pe aceeasi tema

- Rustam Minnihanov, președintele Republicii Tartastan din Federația Rusa, susține ca nu i s-a permis sa intre in Republica Moldova, unde urma sa participe la un congres organizat de Victor Petrov, unul dintre candidații pro-ruși la funcția de bașcan al Gagauziei, Victor Petrov, informeaza TV8.md . „Ma…

- ”Moscova amenința Guvernul Moldovei in mai multe feluri și violeaza spațiul aerian, de aceea trebuie apreciat efortul președintei Maia Sandu, premierului Dorin Recean, dar și a cetațenilor care vor sa traiasca pașnic și sa devina parte a familiei europene”, a declarat premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki,…

- Social Un an de razboi in Ucraina / Teleormanenii traiesc cu teama unui posibil razboi și pe teritoriul Romaniei februarie 24, 2023 15:07 In urma cu un an, la 24 februarie 2022, a inceput agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și, odata cu aceasta, frica și ingrijorarea s-au instalat in sufletele tuturor…

- O patrula a Politiei de frontiera din Republica Moldova a descoperit joi, in zona sectorului de frontiera Larga (raionul Briceni/nord), resturile unei rachete, dupa ce in noaptea de miercuri spre joi Rusia a lansat un nou val de atacuri cu rachete impotriva Ucrainei, relateaza media de peste Prut. Autoritatile…

- Acuzațiile la adresa Federației Ruse privind destabilizarea situației de securitate din Republica Moldova sunt o incercare a autoritaților de la Chișinau de a distrage atenția de la propriile eșecuri pe plan economic și social, a afirmat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, in fața Dumei…

- Parlamentul European (PE) este solidar cu Republica Moldova și va susține conducerea proeuropeana a republicii noastre, sunt asigurarile date de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, prin intermediul unei scrisori deschise, adresate marți, 14 februarie, șefei statului Maia Sandu. „In numele…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Chisinau a declarat joi ca Republica Moldova vrea sa fie parte a ”lumii libere”, respingand afirmatiile ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, cu privire la presupuse planuri ale Occidentului de a transforma fosta republica sovietica in ”urmatoarea Ucraina” pentru…