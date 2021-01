Reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor au avut o întâlnire cu premierul Reprezentantii Asociatiei Municipiilor au avut o intalnire cu premierul Emil Boc. Foto: Arhiva. Reprezentantii Asociatiei Municipiilor au avut astazi o întâlnire la Palatul Victoria cu premierul Florin Cîțu pe tema bugetului de stat pentru acest an și a solicitarilor pe care primarii le-au avut în privința banilor acordați administrațiilor teritoriale. La finalul reuniunii președintele Asociației, Emil Boc, a declarat ca fara o reforma reala nu se poate realiza o creștere calitativa a serviciilor publice oferite cetațenilor. El… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

