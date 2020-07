Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Via Transilvanica” și-a derulat in cursul zilei de marți, 7 iulie, o etapa importanta la nivelul județului Mureș, prin predarea celor 94 de borne catre comunele Brancovenești, Ideciu de Jos, Gurghiu, Hodac, Ibanești, Chiheru de Jos, Eremitu și Sovata.„De la stanca de andezit și pana la piatra…

- Unul dintre cele mai mari proiecte pentru drumetii din Romania, "Via Transilvanica", ce va cuprinde un traseu de circa 1.000 de kilometri, de la Putna pana la Drobeta Turnu Severin, va pune in valoare si reteaua de trasee Colinele Transilvaniei, infiintata de mai multi ani in zona satelor sasesti…

- Consiliul Judetean (CJ) Mures va include traseul turistic "Via Transilvanica" in Planul de Dezvoltare a Judetului, dupa ce a acceptat solicitarea Asociatiei Tasuleasa Social de a fi partener in realizarea proiectului, care va insuma in final circa 1.000 de kilometri, dintre care 150 de kilometri in…

- Muzeul de Istorie din Sighisoara a reusit, in perioada restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, sa restaureze jumatate din Tezaurul de la Cris, unul dintre cele mai mari din tara, descoperit in Castelul Cris din Danes, in anul 1998, care contine cel putin 5.000 de monede care circulau pana in…

- Hotelierii din Sighisoara, grav afectati de restrictiile impuse prin masurile de combatere a raspandirii noului coronavirus, sustin ca doar turistii romani ii mai pot salva in acest an de la faliment, intrucat toate agentiile de turism au anulat excursiile grupurilor din strainatate, in prezent,…

- Primul lutier roman care a fost cuprins cu o vioara de maestru in Catalogul de la Cremona, Kalas Csaba, din municipiul Reghin, s-a reintors in atelierul sau pentru a-si relua activitatea dupa mai bine de sase saptamani, timp in care s-a luptat pentru viata sa cu noul coronavirus, care insa i-a rapus…

- La data de 11 mai, in urma investigatiilor efectuate de politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 2 Band si a Politiei municipiului Sighisoara, a fost identificat un tanar in varsta de 28 de ani, din comuna Sancraiu de Mureș, care ar fi sustras un autoturism, proprietatea tatalui sau. ”In fapt,…

- O persoana a murit și alta a fost ranita, intr-un accident produs in noaptea de duminica spre luni la ieșire din Sighișoara, in județul Mureș. In accident au fost implicate un TIR și un microbuz de...