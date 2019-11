Asociatia ''Traditia Militara'', infiintata de catre pasionatii de istorie in anul 2004, este singura organizatie de profil care ia parte anual la parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale sub Arcul de Triumf.



Este cea mai veche asociatie de reconstituire istorico-militara a secolelor XIX-XX din Romania, reprezinta tara noastra la Uniunea Europeana a Asociatiilor Istorico-Militare si a participat la numeroase manifestari specifice, atat in tara, cat si in strainatate.





Presedintele Asociatiei, Mircea Stoica, vorbeste despre cei care au…