- Vicepresedintele Asociatiei Chinologice Romane, Petru Muntean, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca Ciobanescul Romanesc de Bucovina va fi recunoscut definitiv ca...

- Din cele 300 de rase de caini recunoscute la nivel mondial, circa 200 vor fi reprezentate la cele doua expozitii internationale "Dracula Dog Show" si "Transilvania Dog Show", care vor avea loc la Targu Mures, sambata si duminica, sub egida Federatiei Chinologice Internationale, care intrunesc in…

- România este țara castelelor medievale, a bisericilor gotice și a orașelor încântatoare, toate ascunse printre cele mai enigmatice peisaje ale Europei de sud-est. Având zone geografice precum Munții Carpați și Marea Neagra, România este un loc al padurilor dense și al piscurilor…

- Angajații romani cheltuiesc tot mai mult din bugetele de beneficii primite de la angajatori pentru achiziția de servicii turistice, potrivit unei analize BenefitOnline.ro, cea mai mare platforma de beneficii extrasalariale pentru angajați din Romania. Pana la finalul anului 2018, angajații vor cumpara…

- Transilvania Train circula pentru al doilea an consecutiv, in perioada 22-26 august, pe ruta Brașov- Sighișoara – Mediaș – Alba Iulia – Sebeș – Sibiu – Fagaraș și retur. Primul tren turistic romanesc, un proiect realizat in parteneriat cu CFR Calatori, exploreaza in regim de croaziera pe uscat cele…

- Marșul Centenarului a inceput din Alba-Iulia, Cetatea-simbol, astazi 1 iulie, iar destinația finala va fi Chișinaul, la 1 septembrie. Participanții vor traversa Carpații și Prutul, vor urca dealuri și vor cobori vai, strabatand 300 de orașe și sate din Romania și Republica Moldova. Așa ceva nu s-a mai…

- Accident grav in aceasta dimineața, in localitatea Chendu. Drumul National 13 E60, in localitatea Chendu, a fost blocat pe ambele sensuri, miercuri dimineata, in urma coliziunii frontale intre doua TIR-uri, unul dinte soferi ramanand incarcerat. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ‘Horea’…

- Circulatia rutiera a fost blocata, miercuri dimineata, in judetul Mures, intre Sighisoara si Targu Mures, dupa ce doua TIR-uri s-au ciocnit. Unul dintre autovehiculele de mare tonaj era incarcat cu butoaie si lazi de bere care s-au imprastiat pe carosabil. Accidentul s-a petrecut pe DN13 (E60), la kilometrul…