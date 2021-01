Stiri pe aceeasi tema

- Barajul de la Valea de Pești a atenuat efectele viiturii care a avut loc in urma cu o noapte. Apa a crescut cu 50 de centimetri peste cota normala. A fost cod roșu de inundații in zona de vest a Vaii Jiului, iar de aceasta data, barajul a atenuat viitura. „Acumularea Valea de Pești a atenuat…

- Mii de turiști au urcat in stațiunile montane din Valea Jiului. S-au format cozi interminabile atat la instalațiile de transport pe cablu, cat și pe arterele rutiere care duc spre stațiunile Straja și Parang. In munte, stratul de zapada este unul destul de consistent, astfel ca turiști veniți din…

- Prahova ramane in topul preferintelor pentru vacanta de iarna, iar pentru Revelion se anunta un grad de ocupare de 80-90% in zona montana a judetului, anunta luni, pe pagina de Facebook, Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT). "Turistii raman fideli judetului Prahova…

- Drumul național care face legatura intre Valea Jiului și județul Valcea este deschis traficului rutier și pe timpul sezonului de iarna. Drumarii susțin ca drumul va fi deschis participanților la trafic. Oficialii Primariei Petrila susțin ca au facut demersuri pentru ca drumul sa fie deschis, iar…

- Anul școlar 2020-2021 a fost unul diferit fața de anii anteriori, având în vedere contextul pandemic în care ne aflam. Elevii au început școala pe 14 septembrie în bancile școlii, dar aceasta bucurie nu a durat mult din cauza raspândirii…

- Administratorii partiei de schi Platoul Soarelui din statiunea Straja, Valea Jiului, anunta ca a deschis sezonul de schi. Schiorii trebuie sa poarte obligatoriu masca de protecție și sa respecte distanțarea fizica la imbarcarea la teleschi."Am deschis! Ne vedem pe partie! Nu uitati de masca de protectie…

- Iarna și-a intrat in drepturi la munte. La Balea Lac, in Sibiu, la Ranca, in judetul Gorj, si in Parang, judetul Hunedoara, ninge de 24 de ore fara incetare. Prima zapada a cazut și in Predeal și Poiana Brașov.A nins ca in povești sambata la Ranca, iar drumarii au intervenit cu șase utilaje, deoarece…